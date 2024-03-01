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Durağan'da Muhtar Adayına Silahlı ve Baltalı Saldırı: 12 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Sinop'un Durağan ilçesine bağlı Olukbaşı köyünde muhtar adayı Halit B'nin tabanca ve baltayla saldırıya uğraması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 12 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Sinop'un Durağan ilçesinde muhtar adayına yönelik yapılan silahlı ve baltalı saldırıya ilişkin 12 şüpheli gözaltına alındı.

İlçeye bağlı Olukbaşı köyünde muhtar adayı Halit B'nin tabanca ve baltayla saldırıya uğramasına yönelik başlatılan soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince olaya karıştıkları tespit edilen 12 şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Olay

Durağan Olukbaşı köyünde muhtar adayı Halit B. aracının önü kesilerek tabanca ve baltayla saldırıya uğramış, olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için jandarma ekiplerince çalışma başlatılmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma Durağan Sinop Güvenlik Suç Politika Güncel Haberler

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