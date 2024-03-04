Durağan'da muhtar adayına saldırıya ilişkin 12 şüpheli tutuklandı
Sinop'un Durağan ilçesinde muhtar adayına yapılan silahlı ve baltalı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 12 şüpheli tutuklandı. İlçeye bağlı Olukbaşı köyünde gerçekleşen saldırıya yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.
Sinop'un Durağan ilçesinde muhtar adayına yönelik yapılan silahlı ve baltalı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 12 şüpheli tutuklandı.
İlçeye bağlı Olukbaşı köyünde muhtar adayı Halit B'nin tabanca ve baltayla saldırıya uğramasına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 zanlının jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, Duran U, Hasan U, Eyüp U, İdris E, İsmet E, Vedat K, Ramazan U, Mehmet E, Onur U, Yusuf U, Adnan E. ve Samet K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Durağan Olukbaşı köyünde muhtar adayı Halit B, 29 Şubat'ta aracının önü kesilerek tabanca ve baltalı saldırıya uğramıştı. Kaçan şüphelilerin yakalanması için jandarma ekiplerince başlatılan çalışma sonucu 12 şüpheli gözaltına alınmıştı.