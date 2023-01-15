Durağa çarpıp ikiye bölünen otomobildeki iki kişi yaralandı Güncel Haberler Sakarya'nın Akyazı ilçesinde durağa çarparak ikiye bölünen otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Sakarya'nın Akyazı ilçesinde durağa çarparak ikiye bölünen otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Osmanbey Kavşağı'nda sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 54 AGK 787 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak durağa çarptı. Otomobil çarpmanın etkisiyle ikiye bölündü ve araçta bulunan Yasin A. ve Aysel K. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi. Kaynak: AA / Güncel Sakarya Akyazı Güncel Haberler

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