'Dur' ikazına uymayıp kaçtı, yakalanacağını anlayınca üzerindeki uyuşturucu hapı yuttu - Haberler

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'Dur' ikazına uymayıp kaçtı, yakalanacağını anlayınca üzerindeki uyuşturucu hapı yuttu

Demirören Haber Ajansı - Burak Can - Güncel
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'Dur' ikazına uymayıp kaçtı, yakalanacağını anlayınca üzerindeki uyuşturucu hapı yuttu

KIRIKKALE'de, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan şüpheli, yakalanacağını anlayınca üzerinde bulunan uyuşturucu hapı yuttu.

KIRIKKALE'de, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan şüpheli, yakalanacağını anlayınca üzerinde bulunan uyuşturucu hapı yuttu.

Olay, akşam saatlerinde Ovacık Mahallesi İzmir Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde devriye görevi yapan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yunus Timleri, yaya olan 2'si kadın 3 kişinin durumundan şüphelenerek durdurmak istedi. Kadınlar S.N.Ö. ile G.Ö. polisin dur ikazına uyarken, M.D. ise kaçmaya başladı. Şüpheli M.D., polislerden kaçtığı esnada yakalanacağını anlayınca üzerinde bulunan uyuşturucu hapı yuttu. Yakalanan M.D., polis ekipleri tarafından sağlık kontrolü için Yüksek İhtisas Hastanesine götürülürken S.N.Ö. ile G.Ö. de gözaltına alındı.


'Dur' ikazına uymayıp kaçtı, yakalanacağını anlayınca üzerindeki uyuşturucu hapı yuttu

Demirören Haber Ajansı / Burak Can - Güncel

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