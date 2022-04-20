Dur ihtarından kaçan 2 kişinin hırsızlık ve uyuşturucu ticareti şüphelisi olduğu belirlendi

HİSARCIK, KÜTAHYA (DHA) - AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde 'dur' ihtarına uymayan otomobildeki 2 kişi polisin takibi sonucu yakalandı. Gözaltına alınan 2 kişinin ilçede 12 ayrı hırsızlık olayından aranan Şahin E. ile uyuşturucu ticareti yapmak suçundan yine hakkında arama kaybı bulunan Bertuğ U. olduğu belirlendi. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Kuşadası'nda farklı tarihlerde ilçe merkezinde 2 motosiklet çalınırken, 1 ev ile 9 iş yerinden de hırsızlık yapıldı. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri hırsızlık olayının yaşandığı adreslerdeki güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntü kayıtlarını inceleyen polis, şüphelinin Şahin E. olduğunu belirledi. Hakkında arama kararı çıkartılan Şahin E.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.