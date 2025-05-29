Kütahya'da kaçan araç yaklaşık 40 km süren takip sonucu durduruldu

Kütahya'da kaçan araç yaklaşık 40 km süren takip sonucu durduruldu
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KÜTAHYA'da polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan hafif ticari aracın sürücüsü, yaklaşık 40 kilometre süren takip sonucu yakalandı.

KÜTAHYA'da polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan hafif ticari aracın sürücüsü, yaklaşık 40 kilometre süren takip sonucu yakalandı. Sürücü E.E. (23) ve araçtaki Ç.Ç. (25) ile İ.A. (38) gözaltına alındı. Şüphelilerden Ç.Ç.'nin 'kasten öldürme' suçundan 19 yıl 8 ay hapis cezasıyla, 34 ayrı suçtan kaydı olan İ.A.'nın da 'kasten yaralama' suçundan arandığı belirlendi.

Kütahya- Eskişehir karayolundaki uygulama noktasında polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri 26 T 0128 plakalı hafif ticari aracı durdurmak istedi. Polisin ikazlarına uymayarak kaçmaya başlayan sürücü, yaklaşık 40 kilometre süren takibin ardından Aslanapa ilçesi Pazarcık yol ayrımında durduruldu. Sürücü E.E. (23) ile birlikte araçta bulunan Ç.Ç. ve İ.A. gözaltına alındı. Şüphelilerden Ç.Ç.'nin 'kasten öldürme' suçundan 19 yıl 8 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve cezaevi firarisi olarak arandığı, 34 ayrı suçtan kaydı olan İ.A.'nın ise kasten yaralama suçundan arandığı belirlendi.

Şüpheliler, geçirildiği sağlık kontrolünün ardından Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Sürücü E.E. işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, Ç.Ç. ve İ.A.'nın işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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