Haberler

Dur ihtarına uymayan tır sürücüsü lastiklere ateş edilerek durduruldu

Güncel Haberler

Mardin'in Artuklu ilçesinde şüpheli tır, sürücüsünün polisin 'dur' ihtarına uymayınca tekerlerine ateş edilerek durduruldu. Sürücü gözaltına alındı.

'Dur' ihtarına uymayan tır sürücüsü lastiklere ateş edilerek durduruldu

MARDİN - Mardin'in Artuklu ilçesinde şüpheli tır, sürücüsünün polisin "dur" ihtarına uymayınca tekerlerine ateş edilerek durduruldu.

Artuklu ilçesinde kaçak malzeme taşıdığı bilgisini değerlendiren polis ekipleri, Kızıltepe Kavşağı'nda 47 ACT 489 plakalı tırı durdurmak istedi. Sürücü, polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı. Tekerlerine ateş edilerek durdurulan tır, refüje çıktı.

Sürücü gözaltına alınırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Artuklu Mardin Suç Polis Güncel Haberler

title