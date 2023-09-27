Dur ihtarına uymayan tır sürücüsü lastiklere ateş edilerek durduruldu
Mardin'in Artuklu ilçesinde şüpheli tır, sürücüsünün polisin 'dur' ihtarına uymayınca tekerlerine ateş edilerek durduruldu. Sürücü gözaltına alındı.
'Dur' ihtarına uymayan tır sürücüsü lastiklere ateş edilerek durduruldu
MARDİN - Mardin'in Artuklu ilçesinde şüpheli tır, sürücüsünün polisin "dur" ihtarına uymayınca tekerlerine ateş edilerek durduruldu.
Artuklu ilçesinde kaçak malzeme taşıdığı bilgisini değerlendiren polis ekipleri, Kızıltepe Kavşağı'nda 47 ACT 489 plakalı tırı durdurmak istedi. Sürücü, polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı. Tekerlerine ateş edilerek durdurulan tır, refüje çıktı.
Sürücü gözaltına alınırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel