'Dur' ihtarına uymayan sürücünün otomobilinden 22 kilo esrar çıktı: 5 tutuklama Güncel Haberler ORDU'da, 'dur' ihtarına uymayan, polisin takibi sonucu yakalanan O.D.'nin (26) otomobilinde 22 kilo esrar ele geçirildi. ORDU'da, 'dur' ihtarına uymayan, polisin takibi sonucu yakalanan O.D.'nin (26) otomobilinde 22 kilo esrar ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli, tutuklandı. Olay, 2 Mart günü Altınordu ilçesi Eskipazar Mahallesi'nde meydana geldi. Polis ekipleri 52 AH 042 plakalı otomobilin sürücüsü O.D.'ye dur ihtarında bulundu. Ancak O.D. yoluna devam etti, ekipler de peşine düştü. Takip sonucu durdurulan otomobildeki aramada, 22 kilo esrar ele geçirdi. O.D. ile yanındaki D.B. (35) gözaltına alındı. Soruşturmayı genişleten ekipler, şüphelilerle bağlantısı bulunan B.K. (36), O.Ç (42) ve R.K. (33) adlı kişileri de gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Ordu Adliyesi'ne sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Altınordu Ordu Güncel Haberler

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