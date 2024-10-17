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Dur ihtarına uymayan sürücü, polisi kaputunda 300 metre götürdü

Dur ihtarına uymayan sürücü, polisi kaputunda 300 metre götürdü
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Ödemiş'te, 'dur' ihtarına uymayan bir otomobil sürücüsü, engel olmaya çalışan polis memurunu kaputunun üzerinde yaklaşık 300 metre sürükleyerek kaçmaya çalıştı. Olay, takviye ekipler tarafından durdurulan otomobilin güvenlik kamerasına yansıdı.

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, 'dur' ihtarına uymayan sürücü, kendisine engel olmak isteyen polis memurunu otomobilinin kaputunun üzerinde yaklaşık 300 metre götürdü. Önü kesilerek durdurulabilen sürücü, gözaltına alındı.

Umurbey Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde, dün saat 22.30 sıralarında trafik denetimi yapan polis ekipleri, 35 AJ 5702 plakalı otomobilin sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. Uyarıya aldırış etmeyen sürücü kaçmaya çalıştı. Bu sırada bir polis memuru önüne geçerek otomobili durdurmak istedi. Ancak sürücü aracını polis memurunun üzerine sürdü. Bunun üzerine polis memuru motor kaputunun üzerine atladı. Otomobil sürücüsü, tek eliyle motor kaputuna tutunan diğer eliyle cama vurarak aracı durdurmaya çalışan polis memurunu yaklaşık 300 metre kaputun üzerinde götürdü. Otomobil, 4 sokak ilerde takviye ekipler tarafından önü kesilerek durduruldu. O anlar, bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde bir başka polis memurunun da koşarak otomobili durdurmaya çalışması yer aldı.

Elinden yaralan polis memurunu ayakta müdahale edildi. Sürücü ise gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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