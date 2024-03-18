Dur ihtarına uymayan sürücü kaza yapınca yakalandı
Çarşamba ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü kaza yapınca yakalandı.
Çarşamba ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü kaza yapınca yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri T.A. (22) idaresindeki 61 LJ 141 plakalı kamyoneti durdurmak istedi.
Dur ihtarına uymayan sürücü, Helvacalı mevkisinde kontrolü kaybedince kamyonet MOBESE direğine çarptı.
Kazanın ardından yakalanan sürücü gözaltına alındı. T.A, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.