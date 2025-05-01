Dur İhtarina Uymayan Sürücü, 20 Kilometrelik Takibin Ardından Yakalandı
Diyarbakır'da 'dur' ihtarına uymayan bir sürücü, polis ekipleri tarafından 20 kilometre takip edildikten sonra yakalandı. Sürücü, bir polis aracıyla çarpıştıktan sonra gözaltına alındı. Olay anı cep telefonuyla görüntülendi.
Kayapınar ilçesi Pirinçlik Mahallesi'ndeki kontrol noktasında polis ekipleri plakası öğrenilemeyen otomobilin sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. Sürücü yoluna devam ederken, ekipler de peşine düştü. Ekiplerin yaklaşık 20 kilometre takip ettiği otomobil, öğle saatlerinde Mezopotamya Bulvarı Mastfroş Caddesi'nde bir polis aracına çarptı. Sürücü polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olay cep telefonuyla görüntülendi. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel