Üye Girişi
Haberler

Dur İhtarina Uymayan Servis Minibüsü Sürücüsü Kaçtı

Dur İhtarina Uymayan Servis Minibüsü Sürücüsü Kaçtı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'da polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan bir servis minibüsü sürücüsü, bir binaya saklanarak izini kaybettirdi. Olay sonrası minibüsün sahibine 45 bin lira ceza kesildi.

ÇORUM'da uygulama yapan polis ekiplerinin 'Dur' ihtarına uymayan servis minibüsü sürücüsü kaçıp, bir binaya saklandı. Otoparka çekilen aracın sahibine ise 45 bin lira ceza uygulandı.

Şenyurt Caddesi'nde dün akşam saatlerinde denetim yapan Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerinin 'Dur' ihtarında bulunduğu okul servisi minibüsünün sürücüsü yoluna devam etti. Bir kişiyi yolda indiren sürücü, Şenyurt 6'ncı Sokak'a geldiğinde, aracından inip bir binaya girerek izini kaybettirdi. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme yaparken, sürücünün yakalanması için de çalışma başlatıldı. Minibüsün ruhsat sahibine ise 45 bin lira ceza yazıldı. Minibüs, ekipler tarafından otoparka çekildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Politika Güvenlik 3-sayfa trafik Güncel Polis Çorum

TUSAŞ şehidi Zahide Güçlü Ekici'ye siparişini götüren çiçekçiden kahreden sözler

TUSAŞ şehidi Zahide'ye siparişini götüren çiçekçiden kahreden sözler

 Putin'in elinde görüldü! BRICS Zirvesi'ne damga vuran banknot

Zirveye damga vuran banknot

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Laf ola beri gele' şeklinde bir anlayış söz konusu değil, terörü kaynağında kurutacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörle mücadelede kararlılık mesajı
TUSAŞ'a saldıran teröristlerin hangi ülkeden geldikleri belli oldu

Hangi ülkeden geldikleri belli oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
GS Avrupa'da ne kadar kazandı? Galatasaray Avrupa Ligi'nden kaç para alacak? Türkiye-Ukrayna Kadın Milli futbol maçı ne zaman? Türkiye- Ukrayna maçı canlı izleme linki var mı? (TÜRKİYE- UKRAYNA MAÇI CANLI İZLE) HAFTA SONU HAVA DURUMU | Hafta sonu hava nasıl olacak, yağmur var mı? 26-27 Ekim hava sıcaklığı kaç derece olacak? Teşkilat son bölümde ne oldu? Teşkilat son bölüm izleme linki! KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI! Çeyrek altın ve gram altın ne kadar? 25 Ekim altın fiyatları... 36 nerenin plakası? 36 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, bileziği kim aldı? 25 Ekim Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu! Az önce deprem mi oldu? 25 Ekim en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! TRT Spor yayın akışı 25 Ekim! Bu akşam hangi maçlar var? TRT Spor canlı izleme linki! İUP MAAŞLARI YATTI MI? İUP (TYP) maaşları ne zaman yatacak?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.