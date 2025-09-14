Haberler

Dur İhtarına Uymayan Motosikletli Şüpheli Kaçamayınca Yakalandı

Fatih'te, polislerin dur ihtarına uymayan motosikletli şüpheli, polis memuruna çarptı. Araçta bulunan diğer kişi ile birlikte yakalanan Ali İ.'nin çeşitli suçlardan kaydı olduğu belirlendi.

Fatih'te, polislerin denetim noktasında "dur" ihtarına uymayarak polise çarpıp kaçan şüpheli ile yanındaki kişi yakalandı.

Zeyrek Mahallesi'nde, 8 Eylül'de denetim yapan polis ekipleri, 34 HJS 775 plakalı motosikletin sürücüsünü durdurmak istedi.

Motosikletli Ali İ. (38) polislerin "dur" ihtarına uymayıp kaçmaya başladı.

Ali İ, bu sırada denetim noktasında görev yapan polis memuru Fatma D'ye çarpıp kaçtı.

Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olan polis memuru, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ekipler, şüpheli Ali İ. ile aynı motosiklette bulunan M.A'yı (55) kısa sürede yakaladı.

Şüpheli Ali İ'nin, "cinsel saldırı", 2 "kasten yaralama", "parada sahtecilik" ile çeşitli suçlardan kaydı olduğu belirlendi.

İki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA / Ahmet Cemil Yeşilmen - Güncel
