Bursa'nın İnegöl ilçesinde dur ihtarına uymayan alkollü bir sürücü yakalandı. Sürücüye alkollü araç kullanmaktan ve ehliyetsiz araç kullanmaktan cezai işlem uygulandı.

'Dur' ihtarına uymadı, yakalanan alkollü sürücüye ceza yağdı

BURSA - Bursa'nın İnegöl Emniyet müdürlüğü trafik ekiplerinin dur ihtarına uymayan sürücü yakalandı. Alkollü olduğu tespit edilen sürücüye ceza yağdı.

Gece 01.00 sıralarında İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri Ahmet Türkel Çevre yolu üzerinde uygulama yapan polis ekipleri şüphelendikleri minibüsün sürücüsüne dur ihtarında bulundu. Dur ihtarına uymayan sürücü Murat Ö.kaçmaya başladı. Polis ekipleri kaçan sürücünün peşine düştüler. Kovalamaca Kemalpaşa mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde son buldu. Yapılan alkol testinde sürücünün 1.26 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücüye alkollü araç kullanmaktan 4 bin 64 TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan 8 bin 190 TL cezai işlem uygulandı. Sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.