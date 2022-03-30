DUR İHTARINA UYMADI, ÇARPTIĞI POLİSİ 200 METRE SÜRÜKLEDİ

DENİZLİ (DHA) - DENİZLİ'de, yol denetiminde 'Dur' ihtarına uymayıp, çarptığı polis memuru Ezgi Gönül'ü otomobilinin kaputu üzerinde yaklaşık 200 metre götürerek kaçmaya çalışan ehliyetsiz sürücü Mahir K. (42), vatandaşların önünü kesmesi sonucu yakalandı. Vatandaşların linç etmeye çalıştığı Mahir K.'yi çarpıp hafif yaralanmasına neden olduğu polis memuru Gönül ve meslektaşları kurtarıp, gözaltına aldı. O anlar bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Denizli Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü bünyesindeki motorize Şahin Timi'nde görevli polis memuru Ezgi Gönül ve diğer polisler, Pamukkale ilçesindeki Halk Caddesi'nde bugün saat 11.00 sıralarında trafik denetimi yaptı. Denetimde, tedirgin davranışları nedeniyle 42 yaşındaki Mahir K.'nin kullandığı 20 AV 109 plakalı otomobil, durdurulmak istendi. Ancak 'Dur' ihtarına uymayan Mahir K., polis memuru Ezgi Gönül'e çarpıp, kaçmaya başladı. Polis memuru Gönül, çarpmanın etkisiyle otomobilin ön kaputuna düştü. Düşmemek için hareket halindeki otomobilin sileceklerine tutunan Gönül, yaklaşık 200 metre bu şekilde gitti.

VATANDAŞLAR DURDURDU

Çevredeki vatandaşlar, önüne keserek şüpheli Mahir K.'nin otomobilini durdurdu. O anlar, bir işyerinin güvenlik kameralar tarafından anbean görüntülendi. Vatandaşların linç etmek istediği Mahir K., olayda hafif yaralanan polis memuru Ezgi Gönül ve diğer meslektaşları kurtardı. Mahir K., gözaltına alındı. Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten daha önce sürücü belgesine el okunulduğu için yol denetiminden kaçtığı belirlenen Mahir K.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.