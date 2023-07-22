Kahramanmaraş'ta polis ekiplerinin dur ikazına uymayarak kaçan sürücüye 10 bin 205 lira cezai işlem uygulandı. Olayda 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Dur ihtarına uymadı, bedeli ağır oldu

Kaçan sürücüye 10 bin 205 lira cezai işlem uygulandı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta polis ekiplerinin dur ikazına uymayarak kaçan sürücüye 10 bin 205 lira cezai işlem uygulandı.

Edinilen bilgiye göre olay batı çevre yolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir otomobil şüphe üzerine durdurulmak istendi. Otomobil sürücüsü polislerin, 'dur' ikazına uymayarak uzaklaştı.

Takviye ekiplerinin gelmesinin ardından otomobilde bulunan 3 şüpheli şahıs Onikişubat ilçesi Şazibey mahallesinde yakalandı. Bölgede arama yapan ekipler delici ve kesici aletler ele geçirdi. Park halinde ele geçirilen otomobilin sürücüne ise 7 farklı maddeden toplamda 10 bin 205 lira cezai işlem uygulandı.

Polis olayla ilgili 3 şüpheli şahsı gözaltına aldı.