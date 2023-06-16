'Dur' ihtarına uymadı, aracı bırakıp yaya olarak kaçtı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesi Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin dur ihtarına uymayıp kaçan sürücünün aracı bulundu. Sürücü yaya olarak kaçtı.

Saat 02.00 sıralarında İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri devriye atarken Mimar Sinan Bulvarı üzerinde seyir halinde olan plakasız otomobilin sürücüsüne dur ihtarına bulundular. Dur ihtarına uymayan sürücü hızla kaçmaya başladı. Bursa-Ankara karayoluna çıkan sürücü, hızla kaçmaya başladı. İlçe içine giriş yapan sürücüyü durdurmak için çok sayıda ekip harekete geçti. Kovalamaca sırasında sürücü aracını Süleymaniye mahallesi Dürüst sokak üzerinde bırakıp yaya olarak kaçtı. Ekipler kaçan şahsı arıyor.