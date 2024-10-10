Dur İhtarı İhlali: Motosiklet Polise Çarptı, Üç Yaralı
Hatay'ın Payas ilçesinde dur ihtarına uymayan motosikletin çarptığı polis memuru ile motosikletten iki kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Hatay'ın Payas ilçesinde dur ihtarına uymayan motosikletin çarptığı polis ile araçtaki iki kişi yaralandı.
Payas Otobanı çıkışında uygulama yapan polis ekipleri, E.Y'nin kullandığı 31 AJH 976 plakalı motosikleti durdurmak istedi.
Dur ihtarına uymayan sürücü, aracıyla polis memuru H.K'ye çarptı.
Kazada, polis H.K. ile sürücü E.Y. ve motosikletteki M.S. yaralandı.
Yaralılar, ambulansla Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı.