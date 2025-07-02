Dur İhtara Uymayan Sürücü Tutuklandı

Dur İhtara Uymayan Sürücü Tutuklandı
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, polisin 'dur' ihtarına uymayarak otomobiliyle kaçan sürücü Ömer Faruk K. yakalanarak tutuklandı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde 'dur' ihtarına uymayıp, otomobilini polisin üzerine sürerek kaçan Ömer Faruk K. (24), yakalanıp tutuklandı.

Çorlu Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Denetleme Amirliği ekipleri, Hürriyet Mahallesi Erim Sokak'ta Ömer Faruk E.'nin kullandığı 34 EPA 92 plakalı otomobile 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan sürücü, aracını görevli polislerin üzerine sürüp kaçtı. Görevli polisler son anda kurtulurken, ekipler kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Şüpheli, güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edildi. Ergene ilçesi Velimeşe Mahallesi'nde oturduğu belirlenen Ömer Faruk K., yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ömer Faruk K., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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