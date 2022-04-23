Dünyayı dolaşan Türk gezgin Pakistan'da Türkiye sevgisiyle karşılandı

Dünyayı gezmek için 5 sene önce işinden ayrılan ve otostopla yollara koyulan Berkan Bilgiç, Pakistan'ı gezerken Türkiye'den geldiğini söyleyince insanların yüzünde gülümseme olduğunu ve Türkiye'nin bu ülkede "sihirli bir kelime" olduğunu belirtti.

Türkiye'de çalıştığı sırada işini bırakıp ülkeyi otostopla gezmeye karar veren Bilgiç, daha sonra rotasını yurt dışına çevirdi. Yaklaşık 5 sene önce dünyayı gezme hayaliyle yollara koyulan Bilgiç, şimdiye kadar 45'ten fazla ülkeye gitti ve 30'dan fazla ülkeyi otostopla gezdi.

Bilgiç, gezme hayalinin nasıl başladığını, kurduğu YouTube sayfasını ve Pakistan izlenimlerini AA muhabirine anlattı.

İlk yurt dışı ziyaretini Gürcistan'a yapan Bilgiç, bu süreçte yeterli bütçesi olmadığını ve gittiği ülkelerde çalışarak seyahatlerini finanse ettiğini ifade etti.

"Tüm fırsatları değerlendirdim"

Bilgiç, "deli cesaretiyle" yola çıktığını söyleyerek "Sokak müziği yaptım. Bizim kültürümüze ait bileklik, kolye ve küpe gibi takılar yaptım. Sokakta, pazarda ve insanların yoğun olarak bulunduğu yerlerde bunları satarak gezilerimi finanse ettim." dedi.

Bulduğu her fırsatı bir şekilde değerlendirdiğini vurgulayan Bilgiç, hostellerde çalıştığını ve bu sayede ücretsiz konaklama imkanı elde ettiğini aktardı.

Bilgiç, YouTube'da "Berkoo" isminde bir hesap açtığını ve son birkaç yıldır gezilerini buradan elde ettiği gelirle finanse ettiğini dile getirdi.

Pakistan'da Türkiye

Pakistan gezisine değinen Bilgiç, bu ülkenin kendisi için farklı bir anlama geldiğini ve burada gördüğü misafirperverliği asla unutamadığını söyledi.

Bilgiç, kuzeyden güneye gittiği her yerde Türk olduğunu söylediğinde halkın yüzünde bir gülümseme belirdiğini vurgulayarak "Pakistan'da sihirli sözcük Türkiye." dedi.

Gezgin Bilgiç, Pakistan'da gittiği her yerde karşılaştığı Türkiye sevgisi karşısında şaşkınlık yaşadığını vurguladı.

Kuzey Pakistan, Karadeniz gibi

Ülkenin kuzeyinde Çitral, Skardu, K2 Dağı ve Gilgit-Baltistan'ı gezdiğini belirten Bilgiç, buraların kendisine Karadeniz bölgesini anımsattığını ifade etti.

Bilgiç, seyahat ederken kendisine bütçeyi nasıl oluşturduğuna yönelik soruların geldiğini belirterek "Bir şeyleri başarmak istediğinde bir şekilde yolunu bulabiliyorsun. Nazar boncuklu bileklikler sattım, bazen köpek gezdirdim. Çadırda, camide, sokakta her yerde kaldım ve bu şekilde 30'dan fazla ülke gezdim." diye konuştu.