Dünyanın yeni nesil topluluk NFT'si Dubai'de tanıtıldı

Dünyanın önde gelen blokzinciri buluşmalarından AIBC Summit, 20- 23 Mart tarihlerinde Dubai'de gerçekleştirildi. Birçok ülkeden yüzlerce şirketi, binlerce yatırımcıyı ve teknoloji meraklısını ağırlayan zirvede, Türkiye merkezli bir teknoloji şirketi de dünyanın yeni nesil topluluk NFT'sini tanıttı.

Dünyanın en prestijli blokzinciri buluşmalarından biri olan AIBC Zirvesi, 20-23 Mart tarihleri arasında Dubai'de gerçekleştirildi. Küresel çapta yüzlerce şirket, yatırımcı, blokzinciri ve web3 teknolojisi meraklısını ağırlayan etkinlik, 15 bini aşkın konuğa ev sahipliği yaptı. Blokzinciri temelli çözümler geliştiren ve zirvenin katılımcıları arasında yer alan Türkiye merkezli teknoloji şirketi Coinoxs, etkinliğin ikinci gününde dünyanın yeni nesil topluluk NFT'si OxsTribe'ın lansmanını gerçekleştirdi.

21 Mart'ta VIP lansmanı gerçekleştirilen koleksiyonun bekleme listesi kayıtları da aynı gün başladı.

Coinoxs Kurucusu ve CEO'su Can Azizoğlu, etkinlikle ilgili değerlendirmelerini "Dünyanın dört bir yanından katılımcı ağırlayan ve blokzinciri sektörünün geleceği nasıl şekillendireceğinin konuşulduğu bir etkinliği geride bıraktık. Katılımcıları arasında yer aldığımız bu zirvede Coinoxs olarak, oldukça nitelikli bir blokzinciri topluluğuna, dünyanın ilk dijital ve fiziksel sosyal kulübünün NFT koleksiyonu OxsTribe'ı tanıttık. Etkinlik sayesinde dünyaya açılma sürecimizin ilk büyük adımını atmış olduk" sözleriyle aktardı.

Toplam 10 bin adet NFT'den oluşan koleksiyonla Coinoxs ekosistemine yeni VIP üyeler ekleyeceklerini belirten Can Azizoğlu, "OxsTribe, dünyanın ilk dijital ve fiziksel sosyal kulübünün NFT koleksiyonu olarak kendi ekosistemini yaratmayı hedefliyor. OxsTribe NFT sahipleri dünyanın dört bir yanındaki avantajlardan faydalanabiliyor. Kullanıcılar çok yakında Coinoxs ekosisteminin VIP üyeleri olarak İstanbul, Dubai, Seul ve Miami gibi büyük şehirlerde açılacak OxsConnect merkezlerinden yararlanabilecek" dedi.

TOPLULUĞUN BİR MERKEZİ DE METAVERSE'TE

Şubat ayında, popüler metaverse platformu Decentraland'de de OxsConnect merkezi açtıklarını söyleyen Can Azizoğlu, "OxsTribe, sosyalleşirken yeni projeler geliştirmek isteyenlere bir buluşma noktası sunarken, OxsConnect merkezleri ofisler, toplantı odaları, NFT galerileri, etkinlik alanı ve kafelerden oluşuyor. Kullanıcılar,

düzenleyeceğimiz airdrop etkinliklerine katılabilecek, play to earn oyunlarına erişebilecek ve diğer tüm Coinoxs ürün ve hizmetlerinden faydalanabilecek. Ayrıca haziran ayında yapacağımız OxsDao lansmanını takiben OxsToken airdrop'una da öncelikli olarak dahil olacaklar" açıklamasında bulundu.

"YENİ NESİL TOPLULUK NFT'Sİ BİRÇOK AYRICALIK SUNUYOR"

Koleksiyonun, Coinoxs'un oluşturmaya başladığı dev ekosistemin önemli bir parçası olduğunu belirten Can Azizoğlu, "Coinoxs'un ürün ve hizmetlerine ulaşmanın yolu, birçok ayrıcalık sunan yeni nesil topluluk NFT'si OxsTribe sahibi olmaktan geçiyor. NFT'ler OxsConnect Hub ücretsiz kullanım hakkı sunarken, Decentraland'deki OxsConnect alanındaki sanal etkinliklere giriş bileti olma özelliği de taşıyor. OxsTribe NFT sahipleri, topluluk üyelerinin sosyalleşip etkinlik ve iş ağı oluşturabileceği bir uygulama olan OxsConnect App'e ücretsiz VIP erişim elde ediyor ve OxsDao'nun elit üyesi oluyor. Ayrıca, OxsToken airdrop'undan da faydalanabiliyor. Dünyanın önde gelen blokzinciri etkinliklerinden biri olan AIBC Zirvesi'nde de duyurduğumuz üzere, OxsDao'nun hedefi blokzincirine yatırımcı, kullanıcı ve geliştirici olarak katkı sağlayan herkesi bir çatı altında buluşturmak" ifadelerini kullandı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel