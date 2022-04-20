Dünyanın "sıfır emisyonlu" ilk yük gemisi Asahi denize iniyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dünyanın "sıfır emisyonlu" ilk yük gemisi Asahi denize iniyor

AA - Ahmet Furkan Mercan - Güncel
 - Güncelleme:
Dünyanın 'sıfır emisyonlu' ilk yük gemisi Asahi denize iniyor

Dünyanın elektrikle çalışan "sıfır emisyonlu" ilk yük gemisi Japonya'da denize inecek.

Dünyanın elektrikle çalışan "sıfır emisyonlu" ilk yük gemisi Japonya'da denize inecek.

Tamamıyla elektrikli 62 metre uzunluğundaki Asahi, Nisan ayı sonunda Tokyo Körfezi'ne açılacak.

Alışılagelen yük gemilerine kıyasla daha az gürültü ve titreşime yol açan Asahi bünyesinde daha fazla mürettebatı barındırabiliyor.

Toplam 100 elektrikli aracın taşıdığı batarya kapasitesine sahip yük gemisi, ilk aşamada, deniz taşıtlarına yakıt ikmalinde kullanılacak.

Sıfır emisyona sahip Asahi'nin üretim projesi sahibi e5 Lab, yakın gelecekte elektrikli feribotlar ile hidrojenle çalışan yakıt pilli römorkör geliştirmeyi hedefliyor.

AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel

Japonya, Tokyo, Nisan, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title