AA kameramanının "Dünyanın Sesleri İstanbul Sokaklarında" belgeseli Japonya'da gösterilecek
Anadolu Ajansı'nın kıdemli kameramanı Tayyib Hoşbaş ve kurgucu Sercan Kurt tarafından hazırlanan 'Dünyanın Sesleri İstanbul Sokaklarında' belgeseli, Japonya Dünya Turizm Film Festivali'nde resmi seçkiye girdi. Belgesel, İstanbul’daki yabancı sanatçıların yaşam öykülerini ve kültürel zenginliklerini anlatıyor.
Anadolu Ajansı kıdemli kameramanı Tayyib Hoşbaş ve kurgucu Sercan Kurt tarafından hazırlanan "Dünyanın Sesleri İstanbul Sokaklarında" belgeseli, Japonya Dünya Turizm Film Festivali'nin (JWTFF) resmi seçkisinde yer aldı.
İstanbul'un farklı noktalarında müzik yapan yabancı sanatçıların yaşam öykülerini ve kente kattıkları kültürel zenginliği sinematografik anlatımla izleyiciye sunan belgesel, 1132 proje arasından seçildi.
Belgesel, 18-20 Mart'ta Japonya'nın Shiga Eyaleti Koka şehrinde düzenlenen festivalde izleyiciyle buluşacak.
"Dünyanın Sesleri İstanbul Sokaklarında" belgeseli, aynı zamanda Türkiye Haber Kameramanları Derneğince düzenlenen 28. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması'nda "Dizi Haber" kategorisinde ödül almıştı.