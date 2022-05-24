DÜNYANIN MODERN SUALTI ARKEOLOJİ GEMİSİ 500 METRE DERİNDE ROBOTLAR KAZI YAPABİLECEK - Haberler

ANTALYA'da inşa edilen sualtı arkeoloji araştırmaları gemisi iki hafta sonra Akdeniz'e indirilmeye hazırlanıyor. UPL isimli 38 metrelik sualtı arkeoloji gemisinin, 500 metre derinlikten görüntü alabilme ve buraya indirdiği robotlarla kazı yapabilme özellikleri bulunuyor. Akdeniz Üniversitesi'nden Doç. Dr. Hakan Öniz Bu gemi dünyada sualtı arkeolojisi için yapılmış birkaç büyük gemiden bir tanesi dedi.

Antalya açıkları başta olmak üzere Akdeniz'de bugüne kadar yaptığı sualtı arkeoloji çalışmalarında birçok batık buluşu sağlayan Akdeniz Üniversitesi Sualtı Kültür Varlıkları Koruma ve Onarım Bölüm Başkanı Doç. Dr. Hakan Öniz ve araştırma ekibi, iki hafta sonra dünyanın en modern sualtı arkeoloji gemisiyle sualtı arkeolojik araştırmaları ve kazılarına başlayacak. Antalya'da yaklaşık 9 aylık süreçte Kemer Yöresi Tanıtım Vakfı (KETAV), Akdeniz Arkeoloji Derneği, UPL Tarım, Ares Tersanecilik gibi birçok kurum, sivil toplum örgütü ve şirketin katkılarıyla dünyanın en modern ve boyut olarak da ikinci büyüklükteki sualtı arkeoloji gemisi inşa edildi.AÜ Sualtı Kültür Varlıkları Koruma ve Onarım Bölüm Başkanı Doç. Dr. Hakan Öniz, KETAV Başkanı Volkan Yorulmaz, CMAS Bilim Kurulu Başkanı Francisco Lacase ve UNESCO Genel Merkez'den Dr. Ulrike Guerin, sualtı arkeoloji araştırmacılarının katılımıyla UPL isimli Türkiye'nin yeni sualtı arkeoloji gemisinin tanıtımı yapıldı.

'DÜNYANIN EN MODERN SUALTI ARKEOLOJİ GEMİLERİNİN İKİNCİSİ'

38 metre boyuyla UPL'nin dünyadaki en büyük arkeoloji gemilerinin ikincisi olduğunu açıklayan Doç. Dr. Hakan Öniz, Şu an ülkemize sualtı arkeolojisi alanında kazandırılmak üzere olan yeni kazı ve araştırma gemimiz. Yaklaşık iki yıldır böyle bir gemiye sahip olmak için çalışmalar yapmaktaydık. Akdeniz Arkeolojisi Derneği'nin desteğiyle halihazırda Kültür ve Turizm Bakanlığı izinleriyle Antalya ve Mersin kıyılarında yürüttüğümüz arkeolojik sualtı araştırmaları ve kazılarını gerçekleştirebilecek daha iyi, daha modern ve yüksek teknolojiye sahip bir gemiye ihtiyaç duyuyorduk. Ülkemiz büyüdükçe, geliştikçe sualtı arkeolojisiyle ilgili olanaklarımız da artmaya başladı. Bu gemi dünyada sualtı arkeolojisi için yapılmış birkaç büyük gemiden bir tanesi. İleri teknoloji içeren bir gemi dedi.

ROBOTLAR SUALTINDA KAZI YAPABİLECEK

Geminin yeşil gemi olduğunu da anlatan Doç. Dr. Öniz, Hibrit bir yapıya sahip, makinaları haricindeki tüm elektriğini üzerindeki güneş panellerinden karşılıyoruz. Gemide 5 kişilik bir basınç odamız var, basınç odası dalış kazalarında hayat kurtaran bir donanım. Yeni Türk malı son derece modern bir basınç odası, halihazırda arka platformunda. Gemide multi beam sonarla 500 metreye inip orada kazı yapacak robotlara kadar her türlü teknolojiye sahibiz. Dünyada da böyle bir gemi bir-iki tane ya vardır ya yoktur diyebilirim. Bu bağlamda dünyanın en yeni, en modern arkeoloji gemisi ülkemizde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izinleriyle yapılan çalışmalarda hizmete iki hafta içerisinde girecek diye konuştu.

500 METREDEN ÜÇ BOYUTLU GÖRÜNTÜ

İleri teknoloji içeriklerine ilişkin bilgiler veren Doç. Dr. Öniz, şöyle devam ettiİleri teknoloji, büyük ekranlı bilgisayar sistemleri var. Deniz tabanında, gemi hareket halindeyken multi beam sonardan elde edilen görüntü büyük ekranda sürekli olarak 18 araştırmacı tarafından takip edilebilecek ve biz bu cihaz vasıtasıyla 500 metre derinlikten üç boyutlu görüntü alabileceğiz. Eğer bu görüntüler arkeolojik bir potansiyel içeriyorsa yine o derinliğe bir robot indirip o robotla görüntü alabilecek, hatta bakanlığımız izin verirse oradan örnek toplayabilecek nitelikte. Bilimsel olarak su altı arkeolojisi alanında Türkiye'nin dünyada çok öne geçtiği bir durumdayız. (DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel