Dünyanın İlk Uluslararası Mangrov Merkezi Çin'de Kurulacak

Dünyanın ilk Uluslararası Mangrov Merkezi Çin'in Shenzhen şehrinde kurulacak.

Bu tip bir merkez inşa etme kararı, bu ayın başlarında Çin'in Wuhan ve İsviçre'nin Cenevre şehirlerinde düzenlenen sulak alanların korunmasına dair COP14'te kabul edildi.

Bir "mavi karbon yutağı" olan mangrov, bitki örtüsü tarafından karbon tutulmasının önemli bir parçası.

Shenzhen'deki mangrov sulak alanlarının korunması, şehrin çevre koruma ve ekonomik kalkınma arasında bir denge kurma çabalarının bir parçasını oluşturuyor.

SES 1 (ÇİNCE): SUN LİLİ, Mangrov Vakfı Kurucu ve Onursal Yönetim Kurulu Başkanı:

"Shenzhen yalnızca Çin'deki bir teknoloji merkezi değil. Aynı zamanda göçmen kuşların uluslararası göç yolları üzerinde bulunuyor. Her kış 100.000'den fazla göçmen kuş Shenzhen Körfezi'ne uğruyor. Shenzhen halkı, çok sayıda vahşi hayvanın, özellikle nadir veya nesli tükenmekte olan kuşların yaşam alanı olan mangrovları seviyor. Shenzhen, son iki senede kirlilik kontrolü ve çevre koruma çabalarıyla 12 hektarlık mangrov ağaçlarını eski haline döndürdü. Yaklaşık 13 hektarlık mangrov ilk kez oluşturuldu. Bu da 32 futbol sahasına eşdeğer. Ayrıca Shenzhen'de çok sayıda gönüllü mangrovların ve vahşi hayvanların korunmasına katılıyor."

SES 2 (ÇİNCE): WANG MENGQİ, Guangdong Neilingding Futian Ulusal Doğa Koruma Alanı Yönetim Bürosu Müdür Yardımcısı:

"Shenzhen'de Uluslararası Mangrov Merkezi'nin kurulması, sadece ekolojik korumanın çok sayıdaki başarısını sergilemeyi sağlamakla kalmıyor mangrovların dünya genelinde korunmasını ve eski haline dönüşlerini de desteklemeye yardımcı oluyor."

Şu anda Shenzhen'de yaklaşık 213 hektar mangrov bulunuyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Shenzhen şehrinden bildiriyor. (XHTV)