Dünyanın İlk Ultra Sıfır Karbon Emisyonlu Binası Açıldı

QİNGDAO, 26 Ağustos (Xinhua) -- Dünyanın ilk ultra sıfır karbon emisyonlu binası olan TELD Yeni Enerji Genel Merkezi pazar günü Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinin Qingdao kentinde açıldı. Bina, tüm enerji ihtiyacını yeşil enerji kaynaklardan karşılayacak en son teknolojiyle donatıldı.