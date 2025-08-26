Dünyanın İlk Ultra Sıfır Karbon Emisyonlu Binası Açıldı
Çin'in Qingdao kentinde açılan TELD Yeni Enerji Genel Merkezi, tüm enerji ihtiyacını yeşil enerji kaynaklarından karşılayacak şekilde tasarlandı ve dünyanın ilk ultra sıfır karbon emisyonlu binası olarak öne çıkıyor.
QİNGDAO, 26 Ağustos (Xinhua) -- Dünyanın ilk ultra sıfır karbon emisyonlu binası olan TELD Yeni Enerji Genel Merkezi pazar günü Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinin Qingdao kentinde açıldı. Bina, tüm enerji ihtiyacını yeşil enerji kaynaklardan karşılayacak en son teknolojiyle donatıldı.
Kaynak: Xinhua / Güncel