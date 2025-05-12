Dünyanın İlk Tank Dizisi 'Siyah Bere' 15 Mayıs'ta Yayında

Savaşın ortasında geçen çarpıcı bir hikayeyi ekrana taşıyan "Siyah Bere", dünyanın ilk tank dizisi olarak 15 Mayıs'ta tabii'de izleyiciyle buluşacak.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, TRT'nin uluslararası dijital platformu tabii'nin orijinal yapımlarına bir yenisi daha ekleniyor.

Türk askerinin cesaretini, savaşçı ruhunu, dostluklarını ve zorlu koşullara rağmen kaybetmedikleri insani yönlerini konu alan yapım, gözü kara dört tankçının çatışmaların ortasındaki görev yolculuğunu işliyor.

Dizi, 15 Mayıs'ta gerçekleştirilecek özel bir lansmanla izleyiciyle buluşacak.

40 tank ve 3 helikopter kullanıldı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde gerçekleşen çekimlerde, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait 40 adet M60T tank, 2 adet ATAK helikopteri, 1 Sikorsky helikopteri, 10 adet Kirpi, 2 adet ambulans Kirpi, zırhlı personel taşıyıcılar ile çok sayıda askeri personel taşıma aracı kullanıldı. Final sahnesinde milli tank Altay yer aldı. Ayrıca patlama sahnesi için bire bir ölçülerde bir M60T tankı, sanat ve dekor ekibi tarafından özel olarak üretildi. Mekanlar, atmosfer ve teknik ekipmanlar gerçek bir askeri operasyon ortamını andıracak şekilde kuruldu.

Gerçek çatışma ortamını yansıtmak için dizinin oyuncu kadrosu çekimler boyunca her gün askeri disipline uygun fiziksel eğitim aldı. Silah eğitimi, araç içi koordinasyon, saha taktikleri gibi detaylar üzerinden geçen bu hazırlık süreci, oyuncuların performanslarına doğrudan yansıdı. Aksiyonun temposu kadar, karakterlerin inandırıcılığı da bu çalışmalarla güç kazandı.

İlhan Şen (Tank Komutanı Volkan) ve Özge Gürel'in (Psikolog Nilgün) başrolleri paylaştığı dizide Saygın Soysal, Erkan Sever, Doğukan Polat, Osman Albayrak, Seyit Nizam Yılmaz, Açelya Devrim Yılhan ve Yiğit Yalkın da rol aldı.

Senaryosunu Barış Erdoğan'ın kaleme aldığı yapımın yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın üstlendi.