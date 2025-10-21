Dünyanın İlk Rüzgar Enerjili Su Altı Veri Merkezi Şanghay'da Tamamlandı

SHANGHAİ, 21 Ekim (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shanghai'da dünyanın rüzgar enerjisiyle çalışan ilk su altı veri merkezi projesinin inşaatı tamamlandı. Salı günü tamamlanan proje inşaatı, bilgi işlem altyapısının yeşil gelişiminde önemli bir dönüm noktasını temsil ediyor.

Çin'in (Shanghai) Pilot Serbest Ticaret Bölgesi'nin Lin-gang Özel Alanı'nda 1,6 milyar yuan (yaklaşık 226 milyon ABD doları) yatırımla hayata geçirilen proje, toplam 24 megavatlık elektrik kapasitesine sahip.

Lin-gang Özel Alanı İdari Komitesi'nden yapılan açıklamada, yüzde 95'in üzerinde yeşil elektrik kullanacak şekilde tasarlanan projenin, geleneksel kara tabanlı veri merkezleriyle kıyaslandığında enerji tüketimini yüzde 22,8, su kullanımını yüzde 100, arazi kullanımınıysa yüzde 90 oranında azaltacağı belirtildi.

Projenin tamamlanmasının, su altı veri merkeziyle açık deniz yenilenebilir enerjisinin entegre gelişiminde önemli bir dönüm noktası teşkil ettiği vurgulandı. Ayrıca projenin, bilgi işlem altyapısının yeşil ve düşük karbonlu gelişimine ve açık deniz rüzgar enerjisinin yerel tüketimine yönelik model teşkil ettiği kaydedildi.