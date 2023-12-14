Dünyanın ilk hidrojenle çalışan römorkörü Belçika'da faaliyete geçiyor
Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Anvers-Brugge Limanı'nda dünyanın hidrojenle çalışan ilk römorkörü Hydrotug 1 görülüyor, 12 Aralık 2023. Anvers-Brugge Limanı, Salı günü yaptığı açıklamada, dünyanın hidrojenle çalışan ilk römorkörünün Anvers liman bölgesinde faaliyete geçmeye hazır olduğunu duyurdu.
BRÜKSEL, 14 Aralık (Xinhua) -- Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Anvers-Brugge Limanı'nda dünyanın hidrojenle çalışan ilk römorkörü Hydrotug 1 görülüyor, 12 Aralık 2023.
Anvers-Brugge Limanı, Salı günü yaptığı açıklamada, dünyanın hidrojenle çalışan ilk römorkörünün Anvers liman bölgesinde faaliyete geçmeye hazır olduğunu duyurdu. (Fotoğraf: Zhao Dingzhe/Xinhua)