Dünyanın İlk 6S Robot Mağazası Shenzhen'de Açıldı

Dünyanın İlk 6S Robot Mağazası Shenzhen'de Açıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin'in Shenzhen kentinde açılan dünyanın ilk 6S robot mağazası, robot teknolojileri alanındaki 26 şirketin işbirliği ile hizmet sunuyor. Mağaza, geleneksel mağaza modelinin ötesine geçerek özelleştirilmiş ürünler ve kiralama hizmetleri sunmasıyla dikkat çekiyor.

SHENZHEN, 30 Temmuz (Xinhua) -- Dünyanın ilk 6S robot mağazası, Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Shenzhen kentine bağlı Longgang ilçesinde açıldı.

Unitree Robotics şirketinin de aralarında bulunduğu 26 robot şirketi, pazartesi günü açılan mağazayla aynı gün işbirliği anlaşmaları imzaladı.

Yaklaşık 50 insansı robot ve hizmet robotu şirketinin aralarında bulunduğu, sanayi zincirinde yer alan 200'den fazla şirket, mağazayla işbirliği yapma isteğini dile getirdi. Bu şirketler, temel bileşen araştırma ve geliştirmeden komple makine imalatı, yazılım algoritmaları ve uygulama senaryolarına kadar sanayi zincirinin tüm aşamalarında yer alıyor.

Robot 6S mağazasını işleten Shenzhen Future Times Robotics Limited Şirketi, "satış, yedek parça, servis ve anket" şeklindeki geleneksel 4S otomotiv mağaza modelini temel alan mağazanın, talep üzerine kiralama ve tamamen özelleştirilmiş ürünler şeklinde iki yeni hizmet daha sunacağını belirtti.

Şirket, robot sektörünün hizmet standartlarını ve arz-talep bağlantı modelini yeniden tanımlayan mağazanın, robotların laboratuvardan pazara geçişini kolaylaştıran verimli bir köprü görevi görürken, teknik kavramları gerçek hayattaki uygulamalara dönüştürdüğünü vurguladı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Rusya'nın doğusunda 8.8 büyüklüğünde deprem! 11 ülke için tsunami uyarısı yapıldı

Rusya'da 8.8 büyüklüğünde deprem! 11 ülke için tsunami alarmı verildi
Mega deprem sonrası tsunami dalgaları Hawaii'ye ulaştı! İşte ilk görüntüler

Mega deprem sonrası tsunami dalgaları Hawaıı'ye ulaştı
Rusya'yı sallayan 8.8'lik deprem kamerada

Rusya'yı sallayan 8.8'lik deprem kamerada! Yıkım 1 saniye sürdü
Mourinho'nun yüzüne bakmadığı futbolcuyu Emre Belözoğlu kaptı

Mourinho'nun yüzüne bakmadığı futbolcuyu hemen kaptı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
12 yaşındaki çocuk 5 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Henüz 12 yaşındaydı! 5 yerinden bıçaklanarak öldürüldü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.