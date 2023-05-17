Dünyanın İkinci Büyük Doğal Gaz Sahasında Çin-Türkmenistan İşbirliği

Türkmenistan'ın Mari vilayetinde bulunan Fuxing doğal gaz sahası, dünyanın ikinci büyük doğal gaz sahası olarak biliniyor.

Fuxing, Türkmenistan'ın doğal gaz ihracatı için önemli bir üs olmasının yanı sıra Çin-Türkmenistan doğal gaz işbirliği için de önemli bir kaynak işlevi görüyor.

Doğal gaz açısından zengin Türkmenistan, hem Çin'in bu alandaki en büyük tedarikçilerinden biri, hem de Çin-Orta Asya Doğal Gaz Boru Hattı projesinin kilit ülkesi konumunda.

Çin'in en büyük petrol ve doğal gaz üreticisi ve tedarikçisi olan Çin Ulusal Petrol Şirketi (CNPC) ise şu anda Fuxing doğal gaz sahasının tek yabancı sondaj yüklenicisi.

SES (Çince): Jİ YONGZHONG, Çin Ulusal Petrol Şirketi (CNPC) Mühendisi:

"Doğal gaz sahasında çalışmaya başladığımda, sondaj kuyularında modern teknolojilerimizi tanıttım. Teknolojilerimiz burada gayet iyi uygulanıyor. Bu sadece gelecekteki sondaj projelerimize fayda sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda Türkmenistan'da yeni kuyuların açılması için değerli deneyimler de yaratıyor."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Chengdu'dan bildiriyor. (XHTV)