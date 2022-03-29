DÜNYANIN GÖZÜ DOLMABAHÇE'DE (1) - Haberler

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DÜNYANIN GÖZÜ DOLMABAHÇE'DE (1)

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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DÜNYANIN GÖZÜ DOLMABAHÇE'DE (1)

İSTANBUL DHA - Rusya ile Ukrayna arasında müzakerenin yapılacağı Dolmabahçe'deki Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi önünde hareketlilik yaşanıyor.

İSTANBUL (DHA) - Harun UYANIK - Feridun AÇIKGÖZ - İSTANBUL DHA - Rusya ile Ukrayna arasında müzakerenin yapılacağı Dolmabahçe'deki Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi önünde hareketlilik yaşanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yaptıkları telefon görüşmesinde, Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin bir sonraki toplantısının İstanbul'da yapılması konusunda mutabık kalmıştı.

Rus heyeti taşıyan özel uçak dün saat 16.00'da Atatürk Havalimanı'na indi. Ukrayna heyetini taşıyan özel uçak ise saat 22.00'de Atatürk Havalimanı'na geldi. Heyetler daha sonra kalacakları otellere geçti.

Görüşmelerin yapılacağı  Dolmabahçe'deki Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi önünde sabah erken saatlerden itibaren hareketlilik yaşanıyor. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Görüşmeleri çok sayıda yabancı gazeteci de takip ediyor. Görüşmelerin saat 10.30'da başlaması bekleniyor. Görüşmeler öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'da heyetlere hitap edecek.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Dolmabahçe Sarayı, İstanbul, Ukrayna, DHA, Güncel, Haberler

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