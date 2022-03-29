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DÜNYANIN GÖZÜ BU TOPLANTIDA

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Dünya basınının gözü Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında bugün yapılan toplantıya çevrildi.

Dünya basınının gözü Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında bugün yapılan toplantıya çevrildi. Dolmabahçe'deki Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen görüşmeleri çok sayıda yabancı gazeteci takip etmeye devam ediyor. Rusya ve Ukrayna müzakere heyetleri Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde toplandı. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Görüşmeleri çok sayıda yabancı gazetecinin de takip ettiği görüldü.

DÜNYANIN GÖZÜ BU TOPLANTIDA

DÜNYANIN GÖZÜ BU TOPLANTIDA

DÜNYANIN GÖZÜ BU TOPLANTIDA

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güncel, Haberler

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