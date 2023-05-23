Dünyanın En Yüksek Zirvesinin Yakınında 'Deniz Canavarı' Fosilleri Ortaya Çıkarıldı

LHASA, 23 Mayıs (Xinhua) -- Çinli bilim insanları, Çin'in güneybatısındaki Tibet Özerk Bölgesi'nde deniz seviyesinden yaklaşık 4.000 metre yükseklikte, tarih öncesi bir derin deniz yırtıcısı olan Himalayasaurus'a ait fosiller keşfetti.

LHASA, 23 Mayıs (Xinhua) -- Çinli bilim insanları, Çin'in güneybatısındaki Tibet Özerk Bölgesi'nde deniz seviyesinden yaklaşık 4.000 metre yükseklikte, tarih öncesi bir derin deniz yırtıcısı olan Himalayasaurus'a ait fosiller keşfetti.

Himalayasaurus'a ait iki fosil örneği, Dingri ilçesinin Gangkar köyü yakınlarında, dünyanın en yüksek zirvesi olan Everest (Qomolangma) Dağı'ndaki ana dağcılık kampından yaklaşık 100 kilometre uzaklıkta bulundu.

Keşif, Qinghai-Tibet Platosu'nda bulunan, bilinen en büyük tarih öncesi hayvan hakkında daha fazla bilgi edinilmesini sağlayacak ve Mezozoik Dönem'de bölgedeki yaşamın evrimine yönelik çalışmalara katkıda bulunacak.

Himalayasaurus, 210 milyon yıl önce, dinozorların dünyada hüküm sürmesinden çok daha önce, denize hakim olan nesli tükenmiş bir sürüngen türüydü. Uzun bir ağıza, keskin dişlere ve 10 metreden uzun vücuda sahip bu dev sürüngenler hızlı yüzücülerdi ve çoğunlukla balıklarla ve farklı omurgasızlarla besleniyordu.

Çinli araştırmacılar türe ait ilk fosilleri 1960'larda, tektonik plakaların çarpışması sonucu derin denizden yüzeye doğru yükselerek ortaya çıkan Everest (Qomolangma) Dağı bölgesinde yapılan bir araştırma sırasında keşfetmişti.

En son keşif, bu yılın başlarında Çin Bilimler Akademisi Omurgalı Paleontoloji ve Paleoantropoloji Enstitüsü'nden bilim insanlarından oluşan bir ekip tarafından yapıldı.

Enstitüde araştırmacı olan Wang Wei, fosillerin, daha önceki keşiflerde pek rastlanmayan şekilde iyi korunmuş olan omur ve kaburgalardan oluştuğunu söyledi.