Dünyanın En Yüksek Tek Kemerli Demir Yolu Köprüsü Cammu Keşmir'de Hizmete Açıldı

Dünyanın En Yüksek Tek Kemerli Demir Yolu Köprüsü Cammu Keşmir'de Hizmete Açıldı
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Hindistan idaresindeki Cammu Keşmir bölgesinde, Chenab Nehri üzerindeki 359 metre yüksekliğindeki köprü, bölgeyi demir yolu ile Hindistan'a bağlayarak tarihe geçti. Açılış töreni Başbakan Narendra Modi tarafından gerçekleştirildi.

Hindistan idaresindeki Cammu Keşmir bölgesinde, 359 metreyle dünyanın en yüksek tek kemerli demir yolu köprüsü hizmete açıldı.

BBC'nin haberine göre, Chenab Nehri üzerindeki köprünün, Hindistan idaresindeki Cammu Keşmir bölgesini ilk defa demir yolu aracılığıyla Hindistan'a bağlayacağı kaydedildi.

Dünyadaki en yüksek tek kemerli demir yolu köprüsü olarak kayıtlara geçen köprünün açılışı, Hindistan Başbakanı Narendra Modi tarafından yapıldı.

1315 metre uzunluğundaki ve nehirden 359 metre yüksekteki köprünün yapımı, 20 yılı aşkın bir sürede tamamlandı.

Söz konusu köprü, Fransa'nın başkenti Paris'in simgesi olan 312 metrelik Eyfel Kulesi'nden daha yüksek bir noktada yer almasıyla dikkati çekiyor.

Kaynak: AA / Damla Delialioğlu - Güncel
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