Dünyanın En Yüksek Rakımlı Planetaryumunun İnşaatı Lhasa'da Başladı

LHASA, 14 Haziran (Xinhua) -- Tibet Planetaryumu'nun temel atma töreni Pazar günü Lhasa'da gerçekleştirildi. 2024 yılında ziyarete açılması planlanan yapı, dünyanın en yüksek rakımlı planetaryumu olacak. Tibet Özerk Bölgesi Bilim ve Teknoloji Departmanı Direktör Yardımcısı Wang Junjie, "Planetaryum 11.571 metrekarelik brüt taban alanına sahip ve mimari tarzında bir meteordan ilham alındı" dedi.

Wang, planetaryuma kurulan bir metre açıklıklı optik teleskobun dünyanın en büyük kırılmalı optik teleskobu olduğunu ve hem bilimsel araştırmalara hem de bilimin popülerleşmesine hizmet edeceğini söyledi. Çin'in ulusal planetaryum ve astronomik gözlemevi ağının önemli bir üyesi olan Tibet Planetaryumu, Tibet'te astronomi biliminin popülerleşmesinde ve Çin'de astronomik ve uzay gözlemi yeteneğinin geliştirilmesinde önemli bir rol oynayacak.

Xinhua / Güncel