Dünyanın en yüksek köprüsü inşaatı hızla ilerliyor

İnşaat halindeki köprünün çeşitli görüntüleri

Yerden 600 metre yüksekte çalışmanın nasıl bir his olduğunu hiç düşündünüz mü? Gelin, dünyanın en yükseği olacak köprünün inşaatına hızlı bir bakış atalım!

Çin'in güneybatısında yer alan Guizhou eyaletindeki görkemli Huajiang Büyük Kanyonu'nun derinliklerinde yeni bir mühendislik harikası beliriyor.

Kanyonun uğultulu rüzgarlarının eşlik ettiği 600 metrelik dudak uçuklatan bir yükseklikte çalışan işçiler sadece bir köprü değil, aynı zamanda insan iradesinin bir simgesini de inşa ediyor.

2.980 metreyi aşkın bir alana yayılan ve su yüzeyinden 625 metre yüksekliğe uzanan Huajiang Büyük Kanyon Köprüsü tamamlandığında dünyanın en yüksek dağ köprüsü olacak.

İnşaatına 2022 yılının Ocak ayında başlanan köprünün ana iskeletinin 2024 yılı sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Guizhou'dan bildiriyor. (XHTV)