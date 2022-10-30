Dünyanın En Uzun Yolcu Treni Guinness Dünya Rekorları Kitabı'na Girdi Güncel Haberler BERGUN, 30 Ekim (Xinhua) -- İsviçre'nin Rhaetian Demiryolları'nın dünyanın en uzun dar hat yolcu treni Cumartesi günü Guinness Dünya Rekorları Kitabı'na girdi. İsviçre'nin Rhaetian Demiryolları'na ait dünyanın en uzun dar hatlı yolcu treni seyahat ediyor, 29 Ekim 2022. (Fotoğraf: Lian Yi/Xinhua) BERGUN, 30 Ekim (Xinhua) -- İsviçre'nin Rhaetian Demiryolları'nın dünyanın en uzun dar hat yolcu treni Cumartesi günü Guinness Dünya Rekorları Kitabı'na girdi. 25 adet raybüsü ve 100 adet yolcu vagonuyla 1.910 metre uzunluğundaki tren, İsviçre'deki Albula/Bernina UNESCO Dünya Mirası güzergahında sefer yaptı. İsviçre'nin Rhaetian Demiryolları'na ait dünyanın en uzun dar hatlı yolcu treni seyahat ediyor, 29 Ekim 2022. (Fotoğraf: Lian Yi/Xinhua) İsviçre'nin Albula bölgesinde yerel halktan insanlar, Rhaetian Demiryolları'na ait dünyanın en uzun dar hat yolcu treninin Guinness Dünya Rekorları Kitabı'na girişini kutlamak için İsviçre'nin geleneksel bir çalgısı olan Alp borusunu çalıyor, 29 Ekim 2022. (Fotoğraf: Lian Yi/Xinhua) İsviçre'nin Rhaetian Demiryolları'na ait dünyanın en uzun dar hatlı yolcu treni seyahat ediyor, 29 Ekim 2022. (Fotoğraf: Lian Yi/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel İsviçre Dünya Güncel Haberler

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