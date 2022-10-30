Dünyanın En Uzun Yolcu Treni Guinness Dünya Rekorları Kitabı'na Girdi
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BERGUN, 30 Ekim (Xinhua) -- İsviçre'nin Rhaetian Demiryolları'nın dünyanın en uzun dar hat yolcu treni Cumartesi günü Guinness Dünya Rekorları Kitabı'na girdi.
BERGUN, 30 Ekim (Xinhua) -- İsviçre'nin Rhaetian Demiryolları'nın dünyanın en uzun dar hat yolcu treni Cumartesi günü Guinness Dünya Rekorları Kitabı'na girdi. 25 adet raybüsü ve 100 adet yolcu vagonuyla 1.910 metre uzunluğundaki tren, İsviçre'deki Albula/Bernina UNESCO Dünya Mirası güzergahında sefer yaptı.
Kaynak: Xinhua / Güncel