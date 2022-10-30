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Dünyanın En Uzun Yolcu Treni Guinness Dünya Rekorları Kitabı'na Girdi

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Dünyanın En Uzun Yolcu Treni Guinness Dünya Rekorları Kitabı'na Girdi

BERGUN, 30 Ekim (Xinhua) -- İsviçre'nin Rhaetian Demiryolları'nın dünyanın en uzun dar hat yolcu treni Cumartesi günü Guinness Dünya Rekorları Kitabı'na girdi.

Dünyanın En Uzun Yolcu Treni Guinness Dünya Rekorları Kitabı'na Girdiİsviçre'nin Rhaetian Demiryolları'na ait dünyanın en uzun dar hatlı yolcu treni seyahat ediyor, 29 Ekim 2022. (Fotoğraf: Lian Yi/Xinhua)

BERGUN, 30 Ekim (Xinhua) -- İsviçre'nin Rhaetian Demiryolları'nın dünyanın en uzun dar hat yolcu treni Cumartesi günü Guinness Dünya Rekorları Kitabı'na girdi. 25 adet raybüsü ve 100 adet yolcu vagonuyla 1.910 metre uzunluğundaki tren, İsviçre'deki Albula/Bernina UNESCO Dünya Mirası güzergahında sefer yaptı.

Dünyanın En Uzun Yolcu Treni Guinness Dünya Rekorları Kitabı'na Girdiİsviçre'nin Rhaetian Demiryolları'na ait dünyanın en uzun dar hatlı yolcu treni seyahat ediyor, 29 Ekim 2022. (Fotoğraf: Lian Yi/Xinhua)

Dünyanın En Uzun Yolcu Treni Guinness Dünya Rekorları Kitabı'na Girdiİsviçre'nin Albula bölgesinde yerel halktan insanlar, Rhaetian Demiryolları'na ait dünyanın en uzun dar hat yolcu treninin Guinness Dünya Rekorları Kitabı'na girişini kutlamak için İsviçre'nin geleneksel bir çalgısı olan Alp borusunu çalıyor, 29 Ekim 2022. (Fotoğraf: Lian Yi/Xinhua)

Dünyanın En Uzun Yolcu Treni Guinness Dünya Rekorları Kitabı'na Girdiİsviçre'nin Rhaetian Demiryolları'na ait dünyanın en uzun dar hatlı yolcu treni seyahat ediyor, 29 Ekim 2022. (Fotoğraf: Lian Yi/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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