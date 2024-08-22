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Dünyanın en uzun ikinci mağarasını görmek için binlerce kilometrelik yoldan geliyorlar

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Dünyanın en uzun ikinci mağarası olarak kabul edilen Trabzon'daki Çal Mağarası'na bu günlerde ilgi artarken, gelenlerin yüzde 80'e yakın bölümünü Körfez ülkelerinden gelen turistler oluşturuyor.

Dünyanın en uzun ikinci mağarasını görmek için binlerce kilometrelik yoldan geliyorlar

Çal Mağarası'nda ziyaretçi sayısı bugünlerde artarken, gelenlerin çoğunun Körfez ülkelerinden gelenler olması dikkat çekti

TRABZON - Dünyanın en uzun ikinci mağarası olarak kabul edilen Trabzon'daki Çal Mağarası'na bu günlerde ilgi artarken, gelenlerin yüzde 80'e yakın bölümünü Körfez ülkelerinden gelen turistler oluşturuyor. Ziyaretçilerden bazıları üzerinde hırka ile mağarayı gezmesi dikkat çekerken, içerisinin dışarıdaki 30 dereceyi aşan sıcaklığa karşı çok serin olduğunu söylüyor.

Çal Mağarasına bu yılın Nisan ayından beri ziyaretçi sayısı 120 bine yaklaşırken özellikle Temmuz-Ağustos aylarındaki ziyaretçi sayısı 80 bini geçti.

Trabzon'un Düzköy ilçesi Çal Mahallesi'nde denizden bin 100 metre yükseklikte bulunan Çal Mağarası, 2000 yılında Trabzon İl Özel İdaresi tarafından çeşitli düzenlemeler yapılarak 2003 yılında halkın ziyaretine açıldı. Kireçtaşları içindeki çatlak-fay sistemlerine bağlı olarak geliştiği belirtilen mağara, bugünkü şekline iki aşamada ulaştı. Mağaranın içindeki yer altı nehrinin taşıdığı su mevsimsel olarak değişirken, yağışlı mevsimlerde mağaranın içindeki suyun derinliği 50 santime kadar yükseliyor. Yaz aylarında bu seviye 25-30 santime kadar düşerken mağaranın özellikle astım ve nefes darlığına iyi geldiği belirtiliyor.

Ortalama her yıl 150-200 binin üzerinde kişinin ziyaret ettiği Çal Mağarası özellikle Temmuz ve Ağustos aylarında ziyaretçi akınına uğrarken, özellikle Körfez ülkelerinden gelenlerin çokluğu dikkat çekiyor. Gelen ziyaretçilerin yüzde 80'i Arap turistlerden oluşurken, diğer illerden gelen vatandaşlar da gezdikleri de mağarayı çok beğendiklerini dile getiriyor.

Yazın üşüdüler

Mağarayı ziyarete gelenlerden bazılarının üzerlerinde kazak, hırka gibi giysiler dikkat çekerken üşüdüklerini söylediler.

Ziyaretçilerden Taner Özlük, içerde üşüdüğünü belirterek "İstanbul'dan geliyorum. Çok güzel harika ancak biraz soğuk. Gelenlere tavsiyemiz üşümemeleri için tedbir almaları ancak gezmeye, görmeye değer. Buraya ilk kez geliyorum çok soğuk gelenler sıkı giyinerek gelsin" diye konuştu.

Ziyaretçilerden Mahmut Öztürk ise mağaranın içinin soğuk olacağını bildiği için tedarikli geldiğini ifade ederek, "Çok güzel, doğası harika müthiş bir yer. Gezdik çok beğendik. İçerde üşüdük tedarikli geldik soğuk olacağını biliyorduk. İlk kez böyle bir mağara gördüm. Bizde Ağrı Dağı var oraya çıkıyoruz ama burası bize daha değişik geldi çok güzel çok beğendik" dedi.

Ziyaretçilerden Elvan Sivil ise "İkinci gelişim çok güzel. Hazırlıklı geldik çok soğuk olacağını biliyorduk. Hazırlıklı gelmeyenlerin üşüdüğünü görüyoruz. Doğa harikası mükemmel bir yer" ifadesinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Trabzon Körfez Çal Doğa Turizm Güncel Haberler

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