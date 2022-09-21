Dünyanın en uzun denizaltı tüneli Fehmarn Belt çevreye zararlı mı?
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Dünyanın en uzun su altı demiryolu ve karayolu tüneli Fehmarn Belt Tüneli'nin yapımı devam ederken mega projenin 'çevreye verdiği zarar' tartışma konusu oldu.
Dünyanın en uzun su altı demiryolu ve karayolu tüneli Fehmarn Belt Tüneli'nin yapımı devam ederken mega projenin 'çevreye verdiği zarar' tartışma konusu oldu. Bazı çevreciler ekolojik etkilerine dikkat çekerek inşaata şiddetle karşı çıkıyorlar.
Kaynak: DailyMotion.com / Güncel