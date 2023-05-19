Dünyanın en uzun burunlu insanı sonsuzluğa uğurlandı Artvin'de yaşayan 8.8 santimetrelik burnuyla Guinness Rekorlar Kitabı'na giren dünyanın en uzun burunlu insanı Artvinli Mehmet Özyürek, toprağa verildi.

Dünyanın en uzun burunlu insanı sonsuzluğa uğurlandı

ARTVİN - Artvin'de yaşayan 8.8 santimetrelik burnuyla Guinness Rekorlar Kitabı'na giren dünyanın en uzun burunlu insanı Artvinli Mehmet Özyürek, toprağa verildi.

Uluslararası Uzun Burun Şampiyonası'nda üst üste birinci olan ve 8,8 santimetrelik burnuyla Guinness Rekorlar Kitabı'na da giren dünyanın en uzun burunlu insanı Artvinli Mehmet Özyürek kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Beyin damar nakli ameliyatı öncesi fenalaşan ve kalp krizi geçiren Özyürek doktorların tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Özyürek Artvin merkez camide kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazına ailesi yanı sıra sevenleri de katıldı.

Oğlu göz yaşlarını tutama

Dünya burun şampiyonu Mehmet Özyürek'in oğlu, Barış Özyürek babasını anlatırken göz yaşlarını tutamadı. Artvin halkı ve sevenlere canı gönülden teşekkür ediyorum diyen oğlu Özyürek, "acımız var, babam çok yufka yürekliydi, kimseyi kırmamaya gayret ederdi. Babam sadece burnuyla barışık değil hayatıyla barışıktı" ifadelerine yer verdi.