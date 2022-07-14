"Dünyanın en uzun boylu kadını" Rumeysa Gelgi ilk uçak seyahatini THY ile yapacak - Haberler

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"Dünyanın en uzun boylu kadını" Rumeysa Gelgi ilk uçak seyahatini THY ile yapacak

AA - Ahmet Özler - Güncel
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'Dünyanın en uzun boylu kadını' Rumeysa Gelgi ilk uçak seyahatini THY ile yapacak

"Dünyanın un uzun boylu kadını" unvanıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Rumeysa Gelgi, ilk kez yapacağı uçak seyahatini, Türk Hava Yolları (THY) ile ABD'ye giderek gerçekleştirecek.

"Dünyanın un uzun boylu kadını" unvanıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Rumeysa Gelgi, ilk kez yapacağı uçak seyahatini, Türk Hava Yolları (THY) ile ABD'ye giderek gerçekleştirecek.

Ailesiyle Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan 2 metre 15 santimetre uzunluğundaki weaver sendromlu Gelgi, yaptığı açıklamada, Guinness Dünya Rekorları'nın etkinliği için eylül ayında San Francisco şehrine gideceğini belirtti.

Boyu ve rahatsızlıkları nedeniyle sedye ve refakatçi yardımıyla seyahat edebildiğini, bu nedenle sorunlar yaşadığını aktaran Gelgi, THY'nin kendisine her türlü desteği sağladığını ifade etti.

Uçakta sedye ile seyahat prosedürlerinin bulunduğuna dikkati çeken Gelgi, "Başta THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat Bey olmak üzere bütün personele, gösterdikleri incelik, duyarlılık ve hassasiyetleri için teşekkür ediyorum. Eylül ayında San Francisco'ya yapacağım seyahat hem benim ilk seyahatim hem de ilk uçak yolculuğum olacak. THY ile uçmaktan büyük mutluluk ve onur duyacağım." ifadelerini kullandı.

AA / Ahmet Özler - Güncel

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