'Dünyanın en saçma binası' çürük çıktı

KAHRAMANMARAŞ (DHA) - KAHRAMANMARAŞ'ın 'en sağlam binası' olduğu söylenen ve ocak ayında yıkımına başlanan dünyanın en saçma binasının aslında çürük olduğu belirlendi. Binada incelemelerde bulunan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'e bilgi veren müteahhit firmanın mühendisleri, yapımda demirin eksik, betonun fazla kullanıldığını, dış cephede kullanılan alüminyumun da güneşi gördükçe alttaki betonun yanarak beton özelliğini kaybettiğini söyledi.

Dünyaca ünlü arama motoru Google'da 'Dünyanın en saçma binası' olarak yapılan aramada ilk sırada çıkan Kahramanmaraş İl Özel İdare Binası'nın yıkım çalışmaları sürüyor. Dış cephe kaplamalarının sökülmesinin ardından vinçler yardımıyla binanın çatısına çıkarılan iş makineleri katlara tek tek yıkarak aşağıya iniyor.

Hayrettin Güngör ayrıca 40 dönüm alana yapılacak şehir meydanının projesinin netleştiğini ve kısa sürede çalışmaları tamamlayıp ihaleye çıkacaklarını söyledi.