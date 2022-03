Dünyanın en önemli robot yarışmasında ülkemizi temsil edecekler

ŞİŞLİ, İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL'da düzenlenen First Robotik Yarışması'nda 49 takım arasından sıyrılan Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi takımı şampiyon oldu. "İSTANBULLS 6064" takımı, Nisan ayında Amerika'da düzenlenecek olan robot yarışmasında ülkemizi temsil edecek.

Türkiye'nin en köklü devlet okullarından Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, İstanbul'da düzenlenen First Robotik Yarışması bölgesel ayağında şampiyon oldu. Aralarında Kazakistan, İsviçre, Libya, Endonezya, Brezilya'nın da olduğu 49 takım arasından sıyrılan 'İSTANBULLS 6064' robot takımı birinci oldu. Dört öğretmen ve 10 öğrenciden oluşan robot takımı 7 yıldır yarışmalara katılıyor. 150 bin liraya mal olan ve geri dönüşüm malzemelerinden de yararlanarak yaptıkları robotun yazılımı da öğrencilere ait. İstanbul'da aldıkları şampiyonlukla Amerika'nın Houston şehrinde düzenlenecek yarışmaya katılma hakkı kazanan öğrenciler destek bekliyor.

First Robotik Yarışması (FRC) uluslararası liseler arası robotik yarışmasıdır. Her yıl, lise öğrencilerin takımlar, koçlar ve mentorlar altı haftalık zaman diliminde 56 kilo ağırlığında oyun oynayan robot inşa ederler. Robotlar topları hedef yerlere atmak, diskleri belirli hedeflere atmak, barlara asılmak ve robotları denge kirişlerinde dengelemek gibi görevler tamamlarlar. Oyun gerekli görevlerle her yıl değişir. Takımlara standart parça seti verilirken aynı zamanda kendilerine bir bütçe yaratıp özel parçalar almaları veya üretilmesine teşvik edilir.