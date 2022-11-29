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Dünyanın En İyi Restoranları Listesi Fransa'da Açıklandı

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Dünyanın En İyi Restoranları Listesi Fransa'da Açıklandı

PARİS, 29 Kasım (Xinhua) -- Dünyadaki en iyi restoranların listesinin en güncel hali olan LA LISTE 2023, Pazartesi günü Fransa'nın başkenti Paris'te açıklandı.

Dünyanın En İyi Restoranları Listesi Fransa'da AçıklandıFransa'nın başkenti Paris'te Fransız Dışişleri Bakanlığı'nda düzenlenen dünyadaki restoranların sıralamasına ilişkin LA LISTE 2023'ün açıklanmasına ilişkin törende sunulan atıştırmalıklar, 28 Kasım 2022. (Fotoğraf: Gao Jing/Xinhua)

PARİS, 29 Kasım (Xinhua) -- Dünyadaki en iyi restoranların listesinin en güncel hali olan LA LISTE 2023, Pazartesi günü Fransa'nın başkenti Paris'te açıklandı. Bu liste, 2015 yılından bu yana yüzlerce rehber ve yayının yanı sıra milyonlarca çevrimiçi değerlendirme göz önüne alınarak dünyanın en iyi restoranları özenle belirlenerek oluşturuluyor.

Dünyanın En İyi Restoranları Listesi Fransa'da AçıklandıFransa'nın başkenti Paris'te Fransız Dışişleri Bakanlığı'nda düzenlenen dünyadaki restoranların sıralamasına ilişkin LA LISTE 2023'ün açıklanmasına ilişkin törende sunulan Çin'e ait atıştırmalıklar, 28 Kasım 2022. (Fotoğraf: Gao Jing/Xinhua)

Dünyanın En İyi Restoranları Listesi Fransa'da AçıklandıFransa'nın başkenti Paris'te Fransız Dışişleri Bakanlığı'nda düzenlenen dünyadaki restoranların sıralamasına ilişkin LA LISTE 2023'ün açıklanmasına ilişkin törende sunulan atıştırmalıklar, 28 Kasım 2022. (Fotoğraf: Gao Jing/Xinhua)

Dünyanın En İyi Restoranları Listesi Fransa'da AçıklandıFransa'nın başkenti Paris'te Fransız Dışişleri Bakanlığı'nda düzenlenen dünyadaki restoranların sıralamasına ilişkin LA LISTE 2023'ün açıklanmasına ilişkin törende sunulan atıştırmalıklar, 28 Kasım 2022. (Fotoğraf: Gao Jing/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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