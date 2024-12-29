Dünyanın En Hızlı Yüksek Hızlı Treni Tanıtıldı
Çin'in başkenti Beijing'de tanıtılan CR450 prototipi, saatte 400 kilometre hız yapabilme kapasitesine sahip. Test aşamasında saatte 450 kilometre hıza ulaşıldığı bildirildi.
BEİJİNG, 29 Aralık (Xinhua) -- Faaliyete girdiğinde saatte 400 kilometre hız yapacak dünyanın en hızlı yüksek hızlı treni CR450'nin prototipi pazar günü Çin'in başkenti Beijing'de tanıtıldı.
Ülkenin demiryolu operatörü, trenin test aşamasında saatte 450 kilometre hıza ulaşabildiğini duyurdu.
Kaynak: Xinhua / Güncel