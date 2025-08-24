Dünyanın En Büyük Yelkenli Yolcu Gemisi Alanya Limanı'na Demirledi

Dünyanın en büyük yelkenli yolcu gemilerinden "Club Med 2", Alanya Limanı'na demirledi.

Antalya'dan hareket eden Fransa bayraklı gemi, sabah Alanya Limanı'na ulaştı. Gemide, çoğu Fransız 258 yolcu ve 211 personel bulunuyor.

Turistler, gümrük işlemlerinin ardından ören yerlerini ve tarihi mekanları gezmek, alışveriş yapmak ve ilçeyi dolaşmak için gemiden ayrıldı.

Dünyanın en büyük yelkenli yolcu gemileri arasında gösterilen, 187 metre uzunluğunda, 20 metre genişliğindeki gemi, akşam saatlerinde rotasını Antalya'nın Kaş ilçesine çevirecek.