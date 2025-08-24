Dünyanın En Büyük Yelkenli Yolcu Gemisi Alanya Limanı'na Demirledi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa bayraklı Club Med 2, Alanya Limanı'na ulaştı. Gemide 258 yolcu ve 211 personel bulunuyor. Turistler, limanda gümrük işlemlerinin ardından tarihi yerleri gezmek için gemiden ayrıldı.

Dünyanın en büyük yelkenli yolcu gemilerinden "Club Med 2", Alanya Limanı'na demirledi.

Antalya'dan hareket eden Fransa bayraklı gemi, sabah Alanya Limanı'na ulaştı. Gemide, çoğu Fransız 258 yolcu ve 211 personel bulunuyor.

Turistler, gümrük işlemlerinin ardından ören yerlerini ve tarihi mekanları gezmek, alışveriş yapmak ve ilçeyi dolaşmak için gemiden ayrıldı.

Dünyanın en büyük yelkenli yolcu gemileri arasında gösterilen, 187 metre uzunluğunda, 20 metre genişliğindeki gemi, akşam saatlerinde rotasını Antalya'nın Kaş ilçesine çevirecek.

Kaynak: AA / Mert Cantürk - Güncel
Memur-Sen, Hakem Kurulu'na üye gönderecek

Hükümete resti çeken Memur-Sen, geri adım atmak zorunda kaldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çağla Şıkel'le başrol planı tepki çekti, Ozan Güven gelen eleştiriler üzerine oyundan çekildi

Tepkiler çığ gibi büyüdü, plan rafa kalktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.