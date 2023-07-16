Dünyanın en büyük Türk Bayrağı Kayseri'de açıldı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın:

"15 Temmuz; bu topraklarda asırlar boyunca verdiğimiz varlık mücadelesi zincirinin son halkasıdır"

KAYSERİ - 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde Erciyes Anadolu Holding tarafından yaptırılan dünyanın en büyük Türk Bayrağı Kayseri'de açıldı.

Etkinlikler çerçevesinde Talas Paraşüt indirme alanında düzenlenen programda konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, "7 yıl önce bugün Türk Silahlı Kuvvetlerinin üniformasını gasp eden hainlerin bir kalkışmasını yaşadık. Hayatımızın en sıkıntılı gecesiydi. Ama anlaşılan savaş kavramı değişmişti. Ülkemizin üzerinde emeli olanlar ordumuzun ve bürokratlarımızın içinden birçok kişiyi ağına düşürmüş, beynini yıkamış, kendi vatandaşını öldürecek kadar gözü dönmüş hainler haline getirmiş FETÖ olarak vatanımızın ve milletimizin üzerine salmışlardı. Çocukluğundan beri çorabından gömleğine, postalından üniformasına kadar karşılandığı ve okutulduğu sözde evlatları, silahlarını ve füzelerini devletine, milletine karşı kullanıyordu. Cephe savaşında düşman karşımızda olurdu ama şimdi donduk, kaldık. Bin yıllık hesap yapmışlar, 40 yıldır sinsi sinsi STK'lardan resmi kurumlara kadar içimize sızmışlardı. O gece inanılır gibi değildi. Bizi korumakla görevlilerdi, bizi vurdular. FETÖ'cü hainler; milletin vergisiyle alınan uçak ve mühimmatlarla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bombaladılar, cumhurbaşkanımızın hayatını hedef aldılar. Ama çabuk toparlandık. Cumhurbaşkanımızın talimatı ve davetiyle stratejik yerlerde ve meydanlarda toplandık. Salalar, ezanlar okundu, daha bir duyguluydu. İstanbul'da gömleğini tankın egzozuna tıkayıp tankı durduran kardeşim ile Kahramankazan'da tarlasındaki ekini yakıp uçakların kalkışını engelleyen kardeşimizin inancı ve heyecanı tüm meydanlarda kendini gösterdi. 15 Temmuz gecesi yaşadıklarımızı hepimiz biliyoruz. 15 Temmuz gecesi sadece cumhurbaşkanımızı ve hükümeti hedef aldılar' dersek olayın gerçek boyutlarını göz ardı etmiş oluruz. Sadece 'darbe girişimi' dersek hafife almış oluruz. 15 Temmuz'da FETÖ'cü hainler doğrudan Türk milletini, egemenliğimizi hedef almışlardır. İç savaş çıkararak vatanımızı parçalamak istemişlerdir. Aziz Türk Milleti kendisine, iradesine ve vatandaşın bölünmez bütünlüğüne sahip çıkmış. 15 Temmuz; bu topraklarda asırlar boyunca verdiğimiz varlık mücadelesi zincirinin son halkasıdır. Çünkü egemenli kayıtsız, şartsız milletindir" dedi.

Erciyes Anadolu Holding tarafından yaptırılan 45 metre genişliğinde 67,5 metre uzunluğu, toplamda 3 bin 38 metrekare olan dünyanın en büyük Türk Bayrağı protokol üyeleri, personeller ve vatandaşlar tarafından açıldı. Programa Vali Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, kurum müdürleri, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.