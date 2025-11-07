Haberler

Dünyanın En Büyük Örümcek Ağı Arnavutluk-Yunanistan Sınırında Keşfedildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Arnavutluk-Yunanistan sınırındaki Kükürt Mağarası'nda, 111 binden fazla örümceğin oluşturduğu dev bir örümcek ağı keşfedildi. Araştırmacılar, bu bulgunun iki örümcek türünün birlikte koloni oluşturduğuna dair ilk kanıt olduğunu belirtti.

Avrupalı araştırmacılar, Arnavutluk- Yunanistan sınırında yer alan Kükürt Mağarası'nın derinliklerinde "dünyanın en büyük örümcek ağını" keşfetti.

Araştırmacılar, örümcek ağının mağaranın girişine yakın, dar ve alçak tavanlı bir geçidin duvarında 100 metrekareyi aşan bir alana yayıldığını belirtti.

Burada yaklaşık 69 bin "Agelenidae" ve 42 binden fazla "Linyphiidae" türünün oluşturduğu örümcek kolonisine rastlayan araştırmacılar, toplamda 111 binden fazla bu iki türden örümceğin devasa bir ağ ördüğünü gördü.

Araştırmacılar, Arnavutluk ile Yunanistan sınırındaki Kükürt Mağarası'nda rastlanan 2 türe ait örümceklerin popülasyonlarının, diğer popülasyonlardan genetik olarak farklı olduğunu tespit etti.

Bu türlerdeki koloni ağ oluşumunun ilk kez belgelendiğini aktaran araştırmacılar, bu mağaradaki "Agelenidae" türünün özellikle yaz başında daha büyük yumurta kümeleri bıraktığını belirledi.

Araştırmanın başyazarlarından Romanya merkezli Transilvanya Sapientia Macar Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Istvan Urak, "Live Science" adlı internet sitesine yaptığı açıklamada, bu bulgunun, söz konusu 2 örümcek türünün birlikte koloni oluşturmasının ilk kanıtı olduğunu ve "muhtemelen dünyadaki en büyük örümcek ağını ortaya çıkardığını" ifade etti.

Urak, Kükürt Mağarası'ndaki örümcek kolonisinin bugüne kadar belgelenen en büyük kolonilerden biri olduğu bilgisini paylaştı.

"Agelenidae" ve "Linyphiidae" türlerinin insan yerleşimlerinin yakınında yaygın bulunduğunu belirten Urak, koloninin "aynı ağ yapısı içinde bu kadar büyük sayılarda birlikte yaşayan 2 türün benzersiz bir örneği" olduğunu kaydetti.

Araştırmanın sonuçları, "Subterranean Biology" dergisinde yayımlandı.

Kaynak: AA / Damla Delialioğlu - Güncel
Yeni fezlekeler Meclis'te! Aralarında Özgür Özel ve Erkan Baş da var

Yeni fezlekeler Meclis'te! Aralarında 2 genel başkan var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Firar ettiği iddia edilen Alaattin Çakıcı bakın nerede görüntülendi

Yurt dışına kaçtığı iddia edilen Çakıcı bakın nerede görüntülendi
Sabıkalı sevgili, kadın gardiyana yapay zekayla oluşturduğu görüntüyle şantaj yaptı

Kadın gardiyana müstehcen videolu şantaj! CİMER'e bile mesaj yazmışlar
Jennifer Lawrence canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

Ünlü oyuncu canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
Icardi'yi öldürmek istemişler! Engel olan isim tam bomba

Icardi'yi öldürmek istemişler! Engel olan isim tam bomba
Firar ettiği iddia edilen Alaattin Çakıcı bakın nerede görüntülendi

Yurt dışına kaçtığı iddia edilen Çakıcı bakın nerede görüntülendi
Bu dizilerde servet kazanıyorlar: En çok ücret alan erkek oyuncular belli oldu

Dizi başına rekor ücret! En çok kazanan erkek oyuncu açıklandı
DEM Partili Cengiz Çandar: Gece Ankara'daydım, Demirtaş saatler içinde tahliye olabilir

"Gece Ankara'daydım" deyip Demirtaş'la ilgili son haberi verdi
Milan Skriniar'dan maç sonuna damga vuran sözler: Hakem bana dedi ki...

Skriniar'dan maç sonuna damga vuran sözler: Hakem bana dedi ki...
Alman model Diana Fast, Miss Universe 2025'ten çekildi ve nedenini açıkladı

Ünlü model yarışmadan çekildiğini duyurdu, nedeni dikkat çekti
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan İrfan hakkında sürpriz karar

Kadro dışı kalan İrfan hakkında sürpriz karar
Suat Kılıç'a açıkça sorduk: AK Parti'den ayrıldığınıza pişman mısınız?

Suat Kılıç'a yayında herkesin merak ettiği soruyu sorduk
Gözaltına alınan eski Kasımpaşaspor Başkanı Fatih Saraç serbest bırakıldı

Bahis soruşturmasında gözaltına alınan kulüp başkanı için karar çıktı
Merkez Bankası Başkanı Karahan: Kira enflasyonu düşecek

Paranın patronundan milyonlarca kiracının yüzünü güldürecek mesaj
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.