Dünyanın En Büyük Nükleer Acil Durum Tatbikatı Tamamlandı

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), 75'ten fazla ülke ile işbirliği içinde, dünyanın en büyük nükleer acil durum senaryosuyla mücadele mekanizmalarını test eden 36 saatlik tatbikatı tamamladı.

UAEA'dan "The ConvEx-3" tatbikatına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, 75'ten fazla ülke ve 10 uluslararası kuruluşla işbirliği içinde yapılan dünyanın en büyük nükleer acil durum tatbikatının, Romanya'daki Cernavoda Nükleer Enerji Santrali'nde düzenlendiği kaydedildi.

Nükleer acil durum senaryosuna karşı küresel mücadele mekanizmalarını test eden 36 saatlik simülasyonun tamamlandığı aktarılan açıklamada, tatbikatın, önemli miktarda radyoaktif madde salımının simüle edilmesiyle katılımcı ülke ve kuruluşların, koruyucu önlemlerin koordinasyonuna iştirakini sağladığı belirtildi.

Açıklamada, UAEA'nın, tüm katılımcılardan gelen geri bildirimleri inceleyerek en iyi uygulamaları ve iyileştirilmesi gereken alanları belirleyeceği ifade edildi.???????